'The Voice +': programa para maiores de 60 ganha data de estreia

Ludmilla, Daniel, Claudia Leitte e Mumuzinho, jurados do 'The Voice +', que estreia em 17 de janeiro de 2021 Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

O The Voice +, edição do reality show musical da Globo para maiores de 60 anos, teve sua data de estreia divulgada: 17 de janeiro de 2021, um domingo.

O programa teve suas inscrições abertas no último mês de agosto e traz Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla como jurados. André Marques e Thalita Rebouças serão os apresentadores.

"Espero que eles cantem como se estivessem no chuveiro, na casa deles, que curtam muito essa experiência", disse Ludmilla, estreante como jurada de um The Voice.

Já Daniel, que foi técnico do reality show entre 2012 e 2014, comenta: "O The Voice já é um projeto que fala e conta histórias de vida, misturadas com música e com uma carga de emoção muito grande nos adultos e crianças participantes. Imagina agora".

O público terá uma 'overdose' do formato: a atração fará sua estreia um mês após a final da 9ª temporada do The Voice Brasil, que teve início em 15 de outubro, apenas quatro dias após o término da versão infantil, The Voice Kids.

O The Voice + vai ao ar aos domingos, a partir de 17 de janeiro de 2021. A reprise será exibida às 20h30 de segunda-feira, no Multishow. O programa também fica disponível para assistir no Globoplay.