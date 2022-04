‘The Voice Kids’: sétima temporada estreia no dia 1º de maio

A sétima temporada do 'The Voice Kids', da TV Globo, estreia no dia 1º de maio e vai contar com a dupla Maiara e Maraísa, Michel Teló e Carlinhos Brown como jurados. Foto: TV Globo

Pode preparar o coração e o lencinho porque a partir de 1º de maio, o público poderá acompanhar novas histórias na estreia da sétima temporada do The Voice Kids, da TV Globo.

O painel de técnicos deste ano terá como novidade a dupla Maiara & Maraisa, além dos jurados veteranos da atração Carlinhos Brown e Michel Teló.

Na apresentação, Márcio Garcia segue comandando acompanhado de Thalita Rebouças, que tem a missão de acalmar o coração dos participantes e seus familiares.

A nova dupla de juradas também começou cedo na carreira, mais precisamente aos cinco anos de idade.

“É uma responsabilidade gigantesca. A gente tem de ter muita sabedoria e cuidado, porque são crianças sonhadoras e esse momento delas, aqui, é de fortalecimento. Queremos impulsioná-las, independentemente da música ou do que elas queiram ser”, afirma Maraisa.

“É um programa de muita alegria, diversão e competição. Afinal, é um jogo e viemos para ganhar (risos). Queremos descobrir um novo talento do Brasil e mudar a vida de muitas pessoas”, completa Maiara.

O técnico vencedor da última edição, Michel Teló, fala sobre sua estratégia para vencer mais uma vez e revela que se enxerga em cada criança que passa pelo programa.

“O nível do programa é cada vez maior, então sempre são grandes vozes. Eu sempre sigo o coração. Me vejo em cada criança que sobe no palco, que canta e conta sua história. Tem muito a ver com a minha história de quando eu comecei, né? Fui descoberto no colégio por um professor e aí, de repente, estava cantando nos corais, me apresentando nos festivais e indo cantar onde meus pais me levavam”, afirma Teló.

Para Carlinhos Brown, a expectativa para a sétima temporada é de uma surpresa atrás da outra e muita emoção.

“A emoção é em dobro porque as crianças já estão adquirindo confiança. Aqueles que eram pequenininhos quando começaram a assistir, já estão vindo para o programa. Acho que o The Voice, especialmente o The Voice Kids, apesar da seriedade, é um lugar de experimentar”, ressalta Brown.

As fases do The Voice Kids

O programa terá cinco etapas: 'Audições às cegas', 'Tira-teima', 'Batalhas', 'Semifinal' e 'Final'. O programa começa com 63 candidatos aprovados nas audições às cegas – 21 em cada time – e termina com um vencedor, que ganhará o prêmio de R$ 250 mil, o gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.

Audições às cegas – Na primeira fase, os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz porque estão de costas para o palco. Eles viram suas cadeiras e montam seus times. Se mais de um técnico virar, o participante é quem escolhe com quem quer trabalhar.

Batalhas – Os técnicos dividem seus times em trios que cantam uma mesma música. Cada técnico escolhe apenas uma voz para continuar no programa, enquanto dois participantes são eliminados. Restam sete vozes em cada time ao final desta fase.

Tira Teima – Nesta fase, os técnicos dividem seus times em um quarteto e um trio, em que cada um canta individualmente. Cada técnico salva duas vozes do quarteto e uma do trio.

Semifinal – Cantam três vozes por time e o público escolhe quem vai para a final do programa.

Final – Uma voz por técnico chega ao último programa, e os finalistas se apresentam em um grande show e a voz campeã do The Voice Kids é escolhida pelo público.