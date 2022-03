'The Voice Kids': Maiara & Maraisa são as novas técnicas da 7ª temporada

A dupla Maiara & Maraisa vai substituir Gaby Amarantos no time de técnicos do 'The Voice Kids'. Foto: Instagram/@maiaraemaraisa

Durante o programa Encontro desta quinta-feira, 31, a dupla Maiara & Maraisa anunciou que estão no time de jurados do The Voice Kids. As duas se juntam a Michel Teló, que entrou para o time do Kids em 2021, e Carlinhos Brown, que é técnico do programa na versão infantil desde 2016.

"Nós somos as novas ténicas do The Voice Kids! Vamos nos juntar aos veteranos, Michel Teló e Carlinhos Brown para descobrir novos talentos nesse Brasil afora. É isso aí, esperamos todos vocês juntinhos com a gente a partir de maio", contaram no programa de Fátima Bernardes.

As cantoras vão substituir Gaby Amarantos, que foi jurada na edição de 2021, mas está no ar em Além da Ilusão, novela das 18 da Rede Globo. O vídeo foi exibido no Encontro e publicado no perfil da dupla e da TV Globo. Na legenda da publicação, a emissora escreveu: "Eu ouvi novidades no The Voice Kids? Sejam bem-vindas, Maiara & Maraisa! Nossas técnicas estão prontinhas para se juntar ao time. Quem vai assistir com a gente?".