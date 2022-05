'The Voice Kids': Carlinhos Brown garante 5 vozes em seu time e Maiara se emociona com apresentação

Sétima temporada do 'The Voice Kids' estreou neste domingo, 1º, e onze das dozes vozes já têm times garantidos. Foto: Globo/Fábio Rocha

Neste domingo, 1º, a sétima temporada do The Voice Kids estreou na Globo. Após dois anos sem plateia, o reality volta com presença do público e novidade no time de técnicos: a dupla Maiara & Maraisa se junta a Carlinhos Brown e Michel Teló como jurados dessa edição do programa.

A criançada soltou a voz no palco do The Voice e emocionou técnicos, plateia e o público de casa. Ao todo, foram 12 apresentações e apenas uma criança ficou sem time no primeiro dia de programa.

Além dos shows, Maiara, da dupla com Maraisa, caiu no choro durante apresentação de Gabriela Muniz, que cantou a música Flor e o Beija-Flor, uma composição de Marília Mendonça. Confira os principais detalhes e quem já garantiu vaga no time de cada jurado:

Time Brown

A primeira a se apresentar no palco do The Voice Kids foi Isadora Pedrini, de 9 anos, e ao som de Pesadão, sucesso de Iza, a pequena garantiu a primeira vaga no time de Carlinhos Brown. A música foi apresentada em um ritmo diferente do original e todos os jurados viraram a cadeira para a Isadora. "Eu tenho um estilo black e adoro essa música porque eu sempre gostei bastante de ouvir a Iza", explicou a primeira integrante do time Brown.

A segunda voz do time Brown é Arthur Marçal, de 13 anos. Diretamente da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, ele levou o canto lírico para o palco do The Voice Kids com a música Nessun Dorma. Durante a conversa com os técnicos, Arthur revelou que tem aulas com Gustavo Matias, que foi finalista da 10ª temporada do The Voice Brasil.

Michel Teló virou a cadeira nos primeiros segundos da apresentação e disse: "Esse eu quero ver". Maiara & Maraisa também viraram a cadeira, e Carlinhos, técnico que Arthur escolheu, foi o último a descobrir quem era a voz que o impressionou enquanto estava de costas. "Eu quero trazer a ópera para o Brasil em maior escala", disse o novo integrante do time Brown.

Mais uma voz para o time Brown e a música escolhida por Gabi Sorroce, de 14 anos, foi a versão bilíngue de Garota de Ipanema. Todos os técnicos viraram para a garota, que levou a plateia a loucura. "A música é o meu maior amor, é a única coisa que faz com que eu me sinta verdadeiramente em casa, que eu me sinta nas nuvens", disse Gabi Sorroce durante conversa com os técnicos.

Momento nostalgia! Bielzinho brilha no palco do #TheVoiceKids ao som do clássico da infância “Uni Duni Tê” ✨ Acompanhe o programa ➡️ https://t.co/tUyFS44N9W pic.twitter.com/7QXjH8bOO0 — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) May 1, 2022

Versão piseiro de Uni Duni Tê? Temos no palco do The Voice Kids. Essa foi a escolha de Bielzinho, de 9 anos, para conquistar os jurados no primeiro dia de programa. Carlinhos Brown foi o único a virar a cadeira e o goiano foi diretamente para o time dele, entrando para a disputa do reality infantil.

Fechando o último dia com chave de ouro, Artur de Mari brilha ao som de “Apenas Um Rapaz Latino Americano”, do inesquecível Belchior ✨ Fique por dentro https://t.co/tUyFS44N9W pic.twitter.com/EtOdAnS7rQ — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) May 1, 2022

A última voz do primeiro dia do The Voice Kids também é do time Brown. Arthur de Mari, de 11 anos, além de cantar, sonha em ser jornalista. Mas, enquanto ele não pode exercer a profissão, a música é sua amiga.

No palco do programa, Arthur emocionou a todos com a canção Apenas Um Rapaz Latino Americano, de Belchior.

Com bom humor, o pequeno foi falando o nome de todos os jurados e elogiando cada um deles, mas não avisou que faria essa brincadeira. Assim que falou o nome da dupla de juradas, Maraisa saiu correndo para comemorar, mas ele logo explicou que não tinha terminado. Ao final de todos os elogios, ele escolheu fazer parte do time Brown.

Quando falou da sua vontade de ser jornalista, Arthur revelou um sonho que tem para a profissão. "Quando eu for jornalista, eu quero noticiar um mundo mais consciente, um mundo de inclusão", disse, pois o garoto é cego e emocionou os jurados com sua voz e falas.

Time Maiara & Maraisa

"Carlinhos, eu acho que essa você não leva não! Esquece!" #TheVoiceKids pic.twitter.com/dvO7EQRf9r — TV Globo (@tvglobo) May 1, 2022

Cantando um clássico de Chitãozinho & Xororó, Falando às Paredes, Mateus Cassemiro, de 14 anos, escolheu Maiara & Maraisa para serem suas técnicas. Michel Teló e Carlinhos Brown também tentaram disputar a voz do pequeno, mas dessa vez ficou com as irmãs.

"Sabe que a gente começou assim, né? Nós somos matogrossenses e começamos assim, lá no Mato Grosso também", disse Maiara. "Todo mundo fala de vocês lá. Que vocês começaram assim cantando e quando eu canto em festivais, falam: 'nossa, a mesma história'", falou Matheus Cassemiro.

Diretamente da cidade de Limoeiro do Norte, Cecília Amorim, de 14 anos, foi a quarta voz a subir no palco do The Voice Kids. Ela apresentou a música Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil, e deixou a plateia e jurados emocionados.

Carlinhos, Teló e Maiara & Maraisa viraram as cadeiras para ela, mas ao final do papo, Cecília escolheu a dupla sertaneja para treiná-la durante o programa. "O que eu achei mais lindo em você é que você cantou com a sua verdade", disse Maiara.

A terceira voz do time Maiara & Maraisa chegou com a música Será Que Foi Saudade?, de Zezé di Camargo e Luciano. A dupla logo virou a cadeira para Luís Miguel, de 13 anos, e curtiu o show dele. Carlinhos Brown também tentou disputar a nova voz do The Voice Kids, mas Luís escolheu as irmãs. "Hoje vou ficar... Com Maiara & Maraisa", disse fazendo suspense para os jurados e a plateia.

Time Michel Teló

Íris Mantovani, de 10 anos, foi a primeira a conquistar uma vaga no time de Michel Teló. A paranaense escolheu um blues para o primeiro dia de audições às cegas e teve duas cadeiras viradas: além do sertanejo, Carlinhos Brown também tentou disputar a nova voz do Kids.

Ela cantou a música Who's Loving You, famosa na voz do The Jackson 5, e ganhou elogios de todos os jurados do programa. "É muito difícil cantar essa música. Ela já começa com aqueles melismas e depois as notas vão rasgando. A dificuldade dessa música vai do começo ao fim", disse Teló.

Adele está orgulhosa. Fernandinha, de 10 anos, veio diretamente da Bahia para o palco do The Voice Kids e cantou Someone Like You. Logo nos primeiros momentos da apresentação, a plateia vibrou com a voz da pequena.

Michel Teló foi o primeiro a virar e ainda fez coraçãozinho para Fernandinha. Carlinhos Brown também virou a cadeira com pose dedicada para a mini cantora, que optou em seguir no time do sertanejo.

Que delícia de apresentação! Gabriela Muniz chega ao #TheVoiceKids com “Flor e o Beija-Flor”, da eterna @MariliaMReal e @HeJOficial ❤️ Confira https://t.co/tUyFS44N9W pic.twitter.com/iWcnqM6VsV — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) May 1, 2022

Emoção que fala. Gabriela Muniz, de 12 anos, fez Maiara chorar com sua apresentação. Isso porque a participante cantou Flor e o Beija-Flor, sucesso de Marília Mendonça em parceria com Henrique & Juliano.

A dupla sertaneja foi a primeira a virar a cadeira e Maiara assitiu ao show de Gabriela aos prantos, enquanto Maraisa, sentada na sua cadeira, cantava junto com a garota. Ao final da apresentação, Teló também virou a cadeira.

"Aí você quebrou as minhas pernas", disse Maiara para a mais nova Kids que entrou na disputa. "Essa música faz parte da minha história. Essa música é de quando eu comecei a cantar", explicou Gabriela.

A disputa de técnicos ficou entre Maiara & Maraisa e Teló, mas foi o cantor que levou a mais nova voz para seu time. "A gente vai aproveitar essas canções dessas mulheres poderosíssimas da música sertaneja", disse o técnico.

A única voz que não conquistou um time para chamar de seu foi Justini LP, que cantou a música Eu Sou Egoísta, de Raul Seixas. A jovem recebeu conselho de todos os jurados e Maiara se emocionou ao revelar que quando mais nova tentou participar de um programa.

"Nem consegui chegar a me apresentar, mas o 'não' que levei lá me fez ter mais força e estar aqui com a minha irmã. Fica tranquila que já deu tudo certo e a vida é assim [...] Nunca desista de seus sonhos", disse Maiara. "Só estar aqui nesse palco já é uma realização”, falou Justini.

É A VEZ DELES! Os técnicos @carlinhosbrown, @micheltelo e @maiaraemaraisa sobem ao palco do #TheVoiceKids com “Nascemos Pra Cantar”, de @chxoficial Fique por dentro de tudo o que rolou https://t.co/tUyFS44N9W pic.twitter.com/ghvfCLQlmo — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) May 1, 2022

Ao final do programa, Maiara & Maraisa, Michel Teló e Carlinhos Brown fizeram um musical e cantaram a música Nascemos Para Cantar, sucesso na voz de Chitaõzinho e Xororó. O The Voice Kids é apresentado por Marcio Garcia e transmitido na Globo aos domingos, a partir das 14h20, logo após a exibição da Temperatura Máxima.