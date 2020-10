'The Voice Kids 2020': conheça os finalistas e saiba como votar

Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz, finalistas do 'The Voice Kids' em 2020 Foto: YouTube / @The Voice Kids

A grande final do The Voice Kids acontece nesse domingo, 11, a partir das 12h45, na Globo, e será disputada entre os finalistas Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz. A votação para definir o vencedor será feita exclusivamente pelo público.

Além das apresentações das crianças, haverá números musicais preparados por Carlinhos Brown, Simaria (Simone está participando remotamente, por estar grávida) e Mumuzinho.

A 5ª temporada teve 12 episódios exibidos entre janeiro e abril de 2020, mas foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. As gravações foram retomadas e o programa voltou ao ar no mês de setembro, inicialmente com uma retrospectiva, e, em seguida, com novos episódios.

Alegando "questão de saúde", Claudia Leitte afastou-se do The Voice Kids, deixando Mumuzinho como técnico e jurado em seu lugar.

Como votar para decidir o campeão na final do The Voice Kids

Para votar em seu finalista favorito do The Voice Kids, é necessário entrar no site do Gshow, realizar um cadastro simples e, então, votar. Clique aqui para saber como.

Kauê Penna é do Time Brown, Maria Eduarda Ribeiro do Time Claudia (agora comandado por Mumuzinho) e Paulo Gomiz do time Simone e Simaria. Relembre algumas das músicas cantadas por eles disponíveis em vídeo para assistir no YouTube:

Kauê Penna

Maria Eduarda Ribeiro

Paulo Gomiz