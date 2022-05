'The Voice': Inscrições abertas para as três versões do reality; saiba detalhes

Globo anuncia inscrições para 'The Voice Brasil', de 2022, e 'The Voice Kids' e 'The Voice +', de 2023. Foto: Instagram/@thevoicebrasil

Inscrições abertas. Neste domingo, 1º, a Globo divulgou que tanto o The Voice Kids, que estreou na tarde deste domingo, quanto The Voice Brasil e The Voice + já estão com as inscrições abertas.

Se o seu sonho é ser a nova voz do Brasil, aí está a oportunidade de realizá-lo - seja em 2022 ou 2023. Confira o passo a passo para tentar uma vaga em cada um dos programas:

'The Voice Brasil'

Se você já tem mais de 16 anos, o sonho de participar do The Voice Brasil ainda em 2022 está aí. Para se inscrever, é preciso gravar um vídeo cantando e após se apresentar, é permitido falar um pouquinho mais sobre você.

Caso escolha cantar uma música internacional, você deve cantar também uma música em português. Além disso, ao preencher o formulário é necessário enviar algumas fotos para a produção te conhecer mais. Saiba mais aqui.

'The Voice Kids'

Se você não conseguiu garantir uma vaguinha no Kids de 2022, fique tranquilo porque os jovens talentos já podem mirar em 2023 para participar do reality. Mas, para fazer parte dessa versão do The Voice é preciso ter entre 8 e 14 anos quando o programa for exibido, além disso é também é necessário ter a autorização dos responsáveis. Inscreva-se aqui.

'The Voice +'

E essa é para quem tem mais de 60 anos e quer realizar o sonho de cantar em rede nacional, e, quem sabe, vencer o reality musical. As inscrições estão abertas para o próximo The Voice + e você pode ser a próxima estrela.

Envie seu vídeo cantando, fale um pouco sobre você no final e não esqueça de colocar algumas fotos também. Outro ponto importante é que o e-mail cadastrado precisa ser do participante e não de um familiar. Se não tiver, faça antes de começar a preencher o formulário de inscrição - que está disponível aqui.