'The Voice +': Daniel, Claudia Leitte e Mumuzinho serão jurados

Jimi Bellmartin foi o campeão da primeira edição do 'The Voice Senior', de 2018, quando tinha 69 anos de idade Foto: YouTube / Reprodução / RTL4

O diretor Boninho usou seu Instagram nesta sexta-feira, 23, para revelar quem serão os jurados do The Voice +, edição do programa para pessoas com mais de 60 anos de idade: Mumuzinho, Claudia Leitte e Daniel.

Sobre o 4º jurado, afirmou: "a quarta cadeira a gente está 'namorando'... Tá tudo certo, mas a gente vai contar para valer daqui a pouco. É isso".

Os três nomes citados são velhos conhecidos do programa. Daniel foi jurado das primerias três edições do The Voice Brasil, enquanto Claudia Leitte esteve em cinco, além de três outras do The Voice Kids, que marcou a estreia de Mumuzinho no reality em 2020.