'The Voice': cantora erra música de Lulu Santos e pede desculpas

Damiana Sadili e Lulu Santos. Foto: Reprodução de 'The Voice Brasil' (2018) / TV Globo

Damiana Sadili, participante do The Voice Brasil, pediu após errar parte da letra de Aviso aos Navegantes, uma das músicas mais conhecidas do cantor Lulu Santos, justamente um dos jurados do programa.

Após a notícia de sua eliminação (sua concorrente, Dri, recebeu 72,67% dos votos do público), Damiana disse: "Desculpa, Lulu". "Não tem do que se desculpar, meu amor", respondeu o cantor.

"Damiana, acontece com os melhores cantores. Não é à toa que o Paul McCartney hoje em dia, 40, 50 anos depois, continua lendo: 'She loves you, yeah, yeah, yeah'. Uma coisa escrita. Já aconteceu comigo milhões de vezes", disse Lulu à participante.

"De resto, o suíngue que você imprimiu na minha canção, muito obrigado. Na próxima eu vou fazer parecido", concluiu.

Carlinhos Brown interviu no assunto: "Já aconteceu comigo aqui numa gravação. É que essa música faz viajar, Lulu. Ela tira a solidão da noite, da voz. A viagem é muito boa. E a gente sabe que uma voz notívaga é diferente de uma voz diurnal. Ela traz lembrança do dia. E quando ela fez 'É, é, é', valeu tudo, porque a sua voz, Damiana..."

Tiago Leifert valorizou a postura do público diante do episódio: "Vocês foram muito carinhosos, cantaram a música pra ajudar, foram muito legais."

Ivete Sangalo acompanhou a opinião do apresentador: "O público sempre abraça com tanto amor quando acontece conosco essas situações. O público é o primeiro a botar no colo. Isso que é o mais precioso, o carinho dessas pessoas todas."

