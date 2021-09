'The Voice': candidato interpreta Ed Sheeran e conquista Ariana Grande; assista

O enfermeiro Vaughn Mugol, que interpretou 'The A Team', canção de Ed Sheeran, no 'The Voice' americano Foto: YouTube/The Voice

O enfermeiro Vaughn Mugol conquistou os jurados da edição americana do The Voice. Ele subiu ao palco do reality da TV americana e escolheu The A Team, canção de Ed Sheeran, para conseguir a aprovação.

Os mentores do programa nada mais são do que grandes talentos da música dos Estados Unidos, como Ariana Grande, John Legend e Kelly Clarkson.

Enquanto canta Sheeran, a família do enfermeiro aparece no vídeo, aplaudindo os jurados.

"Excelente! Como é seu nome e de onde você é?", perguntou Ariana Grande. E o candidato disse que é do Texas. Kelly vibrou com a notícia. Vaughn disse que estava muito nervoso antes da performance.

"Eu amei e espero que você decida pelo 'time Legend'", afirmou o cantor John Legend. A NBC, rede de TV que exibe a atração, ainda não revelou qual artista foi escolhido pelo enfermeiro para a mentoria musical.

Assista ao vídeo: