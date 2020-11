'The Voice Brasil': veja como se inscrever no programa para 2021

Sam Alves mudou-se para Orlando, nos Estados Unidos, após ter vencido o 'The Voice Brasil'. De acordo com o jornal 'Extra', Sam Alves estava trabalhando como motorista do aplicativo Uber para se manter no país. Logo após ser campeão, tentou uma vaga no 'The Voice' dos Estados Unidos, mas nenhum dos jurados virou a cadeira para ele. Em 2017, Sam também assumiu sua homossexualidade. Em seu Instagram, é possível perceber que a música ainda é muito presente em sua vida, apesar de a maior parte das postagens musicais remeter há alguns anos.









Foto: Instagram / @samalvesmusic