'The Voice Brasil': Tiago Leifert revela que pretende voltar na final do programa

Tiago Leifert vai apresentar a fase de audições às cegas do 'The Voice Brasil' Foto: Globo/ Fábio Rocha

A décima edição The Voice Brasil estreou nesta terça-feira, 26, na Globo. Em comunicado enviado a imprensa pela emissora, Tiago Leifert revelou os planos para a despedida do programa.

Este será o último trabalho do apresentador no canal, porém, ele só irá comandar a fase de audições às cegas do reality e, depois, será substituído por André Marques. "Minha família precisa de mim aqui em São Paulo", justificou o jornalista na época.

"Se tudo der certo, estarei lá para me despedir. Meu objetivo é ir à final e assistir da plateia. Ao contrário dos outros anos, eu estava bem mais relaxado nas gravações", disse Leifert.

"Por ser minha última temporada no programa, eu queria mesmo era me divertir, dar risada, curtir, aproveitar bastante, porque sei que vou sentir saudades. E foi o que eu fiz", completou.

André Marques assume o comando da atração na fase ‘Tira-teima: "Para mim, é um privilégio ser amigo do Tiago Leifert e, agora, poder tomar conta dessa nossa família. Já fiz o ‘Kids’, o ‘The Voice+’ e é a minha estreia no ‘The Voice Brasil’. Eu sou suspeito para dizer, porque sou um fã declarado do formato, mas o programa está lindo. Dinâmicas diferentes, vozes incríveis. Vai ser massa”, entrega.