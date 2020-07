'The Voice Brasil': Globo confirma 9ª temporada sem Ivete Sangalo

Em abril de 2018, a participante Mariah Yohana, do 'The Voice Kids', foi eliminada na semifinal do programa. Após refazer as contas, a Globo percebeu que quem deveria ter saído em seu lugar, na verdade, era Talita Cipriano, que já havia sido anunciada na final. A emissora optou por colocar as duas participantes na disputa do título da edição. "Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano", informou a Globo, à época. Relembre o caso aqui.

Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação