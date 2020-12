'The Voice Brasil' 2020: veja quem são os cantores semifinalistas

Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza e Tiago Leifert na 9ª temporada do 'The Voice Brasil' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O The Voice Brasil chega à sua fase semifinal em 2020. Ao todo, são 16 participantes que seguem na disputa, divididos nos grupos dos quatro jurados.

São eles: Cleane Sampaio, Carla Sceno, Izrra e Amanda Coronha, do Time Brown; Victor Alves, Luli, Diva Menner e Luciana Ribeiro, do Time Iza; Dan Gentil, Ed Souza, Ana Canhoto e Luana Granai, do Time Lulu; Manso, Glícia França, Larissa Vitorino e Douglas Ramalho, do Time Teló.

Clique aqui para entender melhor a dinâmica da semifinal e relembre a seguir algumas das apresentações dos cantores semifinalistas ao longo da 9ª temporada do The Voice Brasil em 2020:

Cleane Sampaio

Carla Sceno

Izrra

Amanda Coronha

Victor Alves

Luli

Diva Menner

Luciana Ribeiro

Dan Gentil

Ed Souza

Ana Canhoto

Luana Granai

Manso

Glícia França

Larissa Vitorino

Douglas Ramalho