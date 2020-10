'The Voice Brasil 2020': classificados e apresentações do 3º dia

Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza e Tiago Leifert na 9ª temporada do 'The Voice Brasil' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O The Voice Brasil teve o 3º episódio da 9ª temporada exibido na última quinta-feira, 22, na Globo, e trouxe novos participantes classificados à fase seguinte após as Audições às Cegas, além de uma cantora eliminada.

Adma Andrade e Tecca Maris se juntaram a Tibí, Izrra, Simone Mazzer, ​Cleane Sampaio e Karina Zeviani no time de Carlinhos Brown. Já Filipe Toca, Aline Souza e Daphne.​ farão parte do Time Iza com Mayra Rodrigues, Luli, Luciana Ribeiro, Bruna Black e Anna Lima

O Time Michel Teló recebeu Nanara Bello e Dan Gentil para fazer companhia a Fabiana Souto e Thalita Maciente, Érica Timóteo, Sérgio Dorneles e Tamara Salles e o Time de Lulu Santos contará com Alana Sant, Yesica Sales e Leyllane Carla além de Nat, João Marcelo Prevedel, Rick Santos, Angel Sberse e Gabriel Nogueira escolhidos anteriormente.

Assim como Tyrone, Edra Véras e Vih Mendes nos programas anteriores, Litieh foi eliminada no 3º dia de apresentações.

É possível assistir a trechos das músicas cantadas pelos participantes no YouTube do The Voice Brasil. Confira abaixo.

Participantes classificados no The Voice Brasil em 2020

Cantora eliminada no The Voice Brasil

Os jurados do The Voice Brasil em 2020

Os jurados Michel Teló, Lulu Santos e Iza voltaram a ter a companhia de Carlinhos Brown após saída de Ivete Sangalo neste ano. O reality segue com apresentação de Tiago Leifert e Jeniffer Nascimento.

