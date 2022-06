‘The Umbrella Academy’ retorna nesta quarta; conheça 5 curiosidades sobre a série

Emmy Raver-Lampman (Allison), Elliot Page (Viktor), David Castañeda (Diego), Aidan Gallagher (Cinco) e Robert Sheehan (Klaus) em cena da terceira temporada de 'The Umbrella Academy', já disponível na Netflix. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Os fãs de The Umbrella Academy podem comemorar, pois a terceira temporada da série já está entre nós. Quase dois anos depois do último lançamento, a produção chegou à Netflix na madrugada desta quarta-feira, 22.

Com dez episódios de cerca de 50 minutos, a série retorna a partir do momento em que a última temporada foi concluída, quando os irmãos Hargreeves voltam ao presente e encontram sua casa com novos heróis, que se denominam Sparrow Academy.

O novo ano promete entregar ainda mais ação, reviravoltas e mistérios enquanto a Umbrella Academy precisa, mais uma vez, impedir o fim do mundo. Para comemorar o retorno da série, separamos uma lista com curiosidades que talvez você não saiba sobre a produção. Confira:

Um toque de Brasil

Gerard Way e Gabriel Bá nos bastidores da segunda temporada de 'The Umbrella Academy'. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Assim como muitas produções sobre super-heróis, a série é baseada em uma história em quadrinhos, mas The Umbrella Academy tem um detalhe especial: o ilustrador da trama, Gabriel Bá, é brasileiro.

Natural de São Paulo, ele é um dos quadrinistas mais premiados do País e já recebeu os prêmios Eisner Award e Harvey Award pelo seu trabalho na HQ Daytripper, que produziu com o irmão gêmeo Fábio Moon.

Na adaptação de The Umbrella Academy, Bá atua como co-produtor ao lado do escritor Gerard Way, que, além de ser o criador dos quadrinhos, é vocalista da banda My Chemical Romance.

O caçula da equipe

Aidan Gallagher tem 18 anos e interpreta o Número Cinco em 'The Umbrella Academy'. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Aidan Gallagher, que interpreta Cinco, tinha apenas 15 anos quando a série estreou em 2019. O personagem é o mais velho do grupo, mas, por um erro, acaba ficando preso no corpo de um pré-adolescente.

Por conta de sua idade, o ator não podia estar presente no set nos momentos em que eram gravadas cenas com armas de fogo. O ator Cameron Britton, intérprete de Hazel, contou ao site Express que um dublê filmava no lugar de Gallagher.

Além disso, o produtor executivo Steve Blackman revelou à revista Vulture que o ator foi o último, entre todos os que participaram da seletiva, a fazer a audição para o papel.

Gallagher contou ao veículo que já era fã dos quadrinhos antes disso e que pediu para tirar uma selfie com o criador da história, Gerard Way, quando o conheceu. O ator disse que foi pego de surpresa quando o escritor também quis uma foto com ele - Way já o conhecia por seu trabalho na série infantil Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, que ele assistia com a filha.

Efeitos especiais em Pogo

Em entrevista ao PopBuzz em 2019, Elliot Page, ator de Viktor, revelou que a criação e os efeitos especiais em Pogo, o chimpanzé assistente de Reginald Hargreeves, foram criados pela mesma equipe do filme Planeta dos Macacos, por isso os personagens são semelhantes.

Mesmo com os efeitos, Pogo é interpretado por dois atores de verdade: Adam Godley, que faz a voz do personagem, e Ken Hall, que interpreta as ações. No vídeo acima, é possível entender como a produção é realizada.

Na segunda temporada, Hall ainda ficou responsável por interpretar outro personagem: Herb, um dos membros da Comissão.

Outras adaptações

Elenco de 'The Umbrella Academy' ganhou maior notoriedade com a série, mas já tinha experiência em outras produções. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Para o elenco de The Umbrella Academy, participar de adaptações cinematográficas não é novidade. Elliot Page esteve em dois filmes da franquia X-Men, dos quadrinhos da Marvel, como Kitty Pryde.

Robert Sheehan, ator do Klaus, participou do filme Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos (2013), adaptação do livro de mesmo nome, como Simon. A produção teria sido uma franquia, mas foi cancelada pela Sony Pictures.

Tom Hopper, responsável por dar vida a Luther, participou da sétima temporada de Game of Thrones como Dickon Tarly. Além disso, ele esteve no filme Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City (2021), baseado no jogo de videogame.

O nome com mais adaptações no currículo, contudo, é Colm Feore, que interpreta o fundador da Umbrella Academy, Reginald Hargreeves. Ele esteve em Thor (2011), O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014) e Gotham (2014).

Segredos de Ben

Justin H. Min como o personagem Ben Hargreeves na terceira temporada de 'The Umbrella Academy'. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Justin H. Min, ator que interpreta Ben, o irmão Hargreeves que morreu, mas pode ser visto através do poder de Klaus, contou ao The Geeked Podcast, da Netflix, que não sabia qual seria seu papel enquanto fazia sua audição.

Segundo o ator, ele recebia um roteiro com um nome diferente a cada etapa do processo e só soube da existência de seu personagem quando conheceu o produtor executivo Steve Blackman.

Na terceira temporada, Justin retorna como parte da Sparrow Academy, fato que também foi escondido dele até o último momento. Ele disse ao E! News que achou que a cena em que se despede de Vanya seria sua última na série e que só recebeu a notícia de que continuaria na produção algumas semanas depois.

“Recebi esse e-mail super secreto do Steve Blackman, nosso produtor executivo, que tinha enviado as três páginas finais do roteiro para o elenco, para somente os sete membros da família. Então, é claro, eu abri e li, e estava meio que gritando e chorando no meio do meu apartamento em Toronto sozinho”, disse.

A terceira temporada de The Umbrella Academy já está disponível na Netflix. Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais