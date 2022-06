'The Umbrella Academy': Relembre o que aconteceu nas últimas temporadas

A terceira temporada de 'The Umbrella Academy' estreia nesta quarta-feira, 22, na Netflix. Foto: Netflix

No dia 1º de outubro de 1989, 43 bebês nasceram. O mais estranho, porém, é que as mães não estavam grávidas no começo do dia. Um bilionário excêntrico, Reginald Hargreeves, resolve adotar sete deles e treina os superpoderes de cada um.

Assim começa The Umbrella Academy, série da Netflix que fez sucesso apostando em uma história de super-heróis sem se envolver com o mercado da Marvel e da DC.

Inspirada nas HQs roteirizadas por Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, e ilustradas pelo brasileiro Gabriel Bá, a produção ganha uma terceira temporada que chega à plataforma de streaming nesta quarta-feira, 22.

A trama, cheia de reviravoltas e acontecimentos malucos, prende a atenção do espectador, mas dificulta a lembrança por cada detalhe. Pensando nisso, preparamos esse resumo para relembrar o que aconteceu em cada temporada, além de destacar os poderes de cada protagonista do grupo do guarda-chuva.

Quais são os poderes de cada membro do Umbrella Academy​?

Durante o primeiro episódio da primeira temporada, foram apresentados os sete super-heróis "esquisitos" do grupo criado por Reginald Hargreeves. Cada um deles possui uma habilidade diferenciada que também dá o tom para as personalidades.

Além disso, todos os membros são chamados por números pelo pai, mas ganham nomes quando crescem e se separaram. A exceção é o Número Cinco, que fica preso no futuro e no corpo de um pré-adolescente.

O Umbrella Academy é formado por:

Número Um (Luther): Luther detém uma super-força e, ao longo da primeira temporada, é revelado que possui um corpo de gorila. Assume a posição de líder do grupo;

Número Dois (Diego): Diego sempre anda com um uniforme com facas e tem a habilidade de atirá-las com precisão;

Número Três (Allison): Allison possui o poder de manipular as pessoas com a voz, mas, após um divórcio conturbado, descobre o quanto a prática é prejudicial;

Número Quatro (Klaus): Klaus é o membro mais excêntrico do grupo e consegue se comunicar com os mortos. Ter de lidar com esse poder, porém, faz com que ele se envolva com drogas e comece a primeira temporada em um centro de reabilitação;

Número Cinco: O Número Cinco acaba se tornando o mais velho de todos, mas o único que permanece preso em um corpo de pré-adolescente. Ele possui o poder de viajar no tempo, porém, um erro faz com que fique desaparecido por anos;

Número Seis (Ben): Ben morreu durante uma das missões do Umbrella Academy e tinha a habilidade de invocar criaturas no seu corpo. Como Klaus consegue ver os mortos, Seis acompanha o irmão por toda a parte e, durante a segunda temporada, é descoberto que ele também pode possuir o corpo de pessoas vivas;

Número Sete (Viktor): A partir da terceira temporada, o personagem será um homem trans. Quando era criança, ele era desprezado pelo pai por ser o único "normal". Descobre-se, porém, que ele é o mais poderoso de todos os irmãos.

Primeira temporada apresentou a excentricidade da família

A primeira temporada mostra os membros do Umbrella Academy com 30 anos. Apesar de terem feito sucesso no passado, os seis aparecem separados devido a vários acontecimentos – dentre eles, a morte de Ben, que ganhou uma estátua no pátio da mansão de Reginald Hargreeves.

Já que Cinco está desaparecido desde quando eram pré-adolescentes, os que restaram no grupo precisam se reunir para o funeral do pai. Uma série de desentendimentos acontece e, quando menos esperam, o irmão reaparece em um portal dizendo que o apocalipse está prestes a acontecer.

Cinco revela que ficou preso no futuro e conseguiu retornar ao passado oito dias antes do desastre, mas precisa da ajuda dos irmãos. O Umbrella Academy se une novamente, com exceção do Número Sete, que ainda não tinha se descoberto como um homem trans e era tratado pelo nome Vanya.

Vanya não é bem vista pelos irmãos por ter escrito um livro sobre o que sofreu nos anos de treinamento da academia. Ela dá aulas de violino e se envolve com Leonard, um de seus alunos.

Com o reencontro dos irmãos, Sete se aproxima de Allison, que desconfia que Leonard não possui boas intenções e quer se aproveitar da irmã. Vanya, porém, descobre que é a mais poderosa dos sete e consegue manipular ondas sonoras.

Quando era criança, Reginald percebeu o quanto a filha era perigosa e fez com que Allison usasse os poderes dela para convencer Vanya de que ela era a única "normal" do grupo. Sete também fica sabendo disso e, durante uma briga, corta a garganta da irmã.

Allison sobrevive, mas a "fúria" de Sete se torna ainda pior quando ela descobre que Leonard é um fã frustrado do Umbrella Academy que busca vingança. Ela então o mata e planeja um massacre durante um dos concertos em que irá se apresentar.

Os outros cinco irmãos partem em busca de Vanya, mas chegam tarde. Ela atinge a Lua com uma onda sonora, que se parte e acaba atingindo a Terra, causando o apocalipse.

Antes que o Umbrella Academy seja vítima, porém, Cinco consegue levar os irmãos de volta do passado para tentar evitar o fim do mundo novamente.

Segunda temporada desenvolveu personagens e trouxe debates importantes

Um erro de cálculo de Cinco faz com que os irmãos se separem novamente e voltem ainda mais no passado. Os seis retornam para a década de 1960 no mesmo local, na cidade de Dallas, mas em anos diferentes: Klaus chega em 1960, Allison, 1961, Luther, 1962, Diego, em 1º de setembro de 1963, Vanya, em 12 de outubro de 1963 e Cinco, em 25 de novembro de 1963.

O acontecimento faz com que o grupo desenvolva trajetórias de vida distintas também no passado. Na segunda temporada, Klaus é um líder espiritual, Luther é lutador, Allison é casada e luta pelos direitos civis da população negra e Diego está preso em um manicômio por dizer que o presidente John F. Kennedy seria assassinado.

O assassinato de Kennedy, que aconteceu em 22 de novembro de 1963, é peça chave para o desenvolvimento da trama. Quando Cinco retorna, ele descobre que não evitou o apocalipse, mas o adiantou.

Com a ajuda de Hazel, um dos vilões contratados para o matar na primeira temporada, Cinco consegue viajar mais 10 dias no passado.

O grupo precisa enfrentar uma gangue de suecos misteriosa, que descobre ser contratada pela Comissão. Liderada por A Gestora, a Comissão é uma organização que lidava com viagens no tempo e para a qual Cinco trabalhou.

Após fugir do manicômio com Lila, sua nova amiga, Diego passa a ajudar o irmão e os dois desconfiam que o pai pode estar envolvido no assassinato do presidente. O homem é avistado em uma das fitas do momento.

Um tempo depois, os irmãos descobrem que Reginald Hargreeves fazia parte de um grupo denominado Os Doze Majestosos, que realmente planejava matar Kennedy.

Enquanto isso, Vanya mora com uma família em uma fazenda. Ela foi atropelada por uma mulher, Sissy, mas foi acolhida por não se lembrar de nada do passado.

Após salvar o filho de Sissy, Harlan, Sete começa a se envolver com a mulher e as duas passam a ter um caso. Quando o marido de Sissy descobre, Vanya tenta fugir, mas é presa.

Ela então começa a ser interrogada pelo FBI, que a trata como uma espiã russa. Diego tem acesso a mais fitas que mostram o assassinato do presidente e descobre que, na verdade, seria a irmã quem cometeria o crime no futuro.

Vanya destruiria o prédio do FBI no momento em que Kennedy passasse, provocando a morte dele. O fato geraria uma suspeita de que a Rússia teria encomendado o ataque, provocando uma guerra nuclear e, consequentemente, o fim do mundo.

Os irmãos se unem e buscam pela irmã. O membro falecido que acompanha Klaus, Ben, consegue se comunicar com Vanya e acalmá-la, mas acaba fazendo "a passagem" e morre pela segunda vez.

O grupo desvenda que Lila, a parceira de Diego, é filha adotada da Gestora e possui o dever de proteger Cinco. Mais tarde, eles descobrem que ela também é um dos bebês nascidos no dia 1º de outubro de 1989 e possui a habilidade de "copiar" os poderes dos outros.

Após matarem a Gestora e derrotarem a Comissão, os seis retornam para 2019, mas se deparam com algo inusitado. O pai e Ben estão vivos e a mansão em que moravam está ocupada por pessoas desconhecidas, que se denominam Sparrow Academy.

Na nova temporada, o grupo terá um papel importante na trama.

