‘The Umbrella Academy’: Netflix renova série para 3ª temporada

Série 'The Umbrella Academy' mostra grupo de irmãos adotivos que possuem super-poderes Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

A Netflix anunciou na terça-feira, 10, a renovação da série The Umbrella Academy, que irá ganhar uma 3ª temporada. A data de lançamento da produção não foi anunciada, mas a 2ª temporada estreou em agosto de 2020.

“Já to preparando mais sessões de terapia pra família Hargreeves porque The Umbrella Academy acaba de ser renovada para 3ª temporada”, disse o serviço de streaming em uma publicação no Twitter.

The Umbrella Academy é inspirada em uma história em quadrinhos com o mesmo nome, criada por Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, e que conta com ilustrações do quadrinista brasileiro Gabriel Bá. A primeira edição da HQ foi lançada em 2007, chegando a ganhar um prêmio Eisner, espécie de 'Oscar do mundo dos quadrinhos'.

Já to preparando mais sessões de terapia pra família Hargreeves porque The Umbrella Academy acaba de ser renovada pra terceira temporada. pic.twitter.com/DyhpK2oOMT — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 10, 2020

A primeira temporada da produção estreou em 2019, mostrando a reunião dos irmãos Hargreeves após a morte de Sir Reginald Hargreeves, pai adotivo do grupo e que os criou como heróis. Todos os integrantes da família possuem super-poderes, e, juntos, tentam resolver o mistério por trás da morte do pai. Ellen Page, uma das protagonistas da série, comemorou a renovação no Instagram: "Ai meu Deus, nós estamos de volta de novo".

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais