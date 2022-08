'The Umbrella Academy': Netflix confirma quarta e última temporada da série

A Netflix confirmou a quarta e última temporada de 'The Umbrella Academy'. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

Nesta quinta-feira, 5, a Netflix confirmou que a série The Umbrella Academy foi renovada para uma quarta temporada. Porém, para a tristeza dos fãs, essa deve ser a parte final da produção sobre os irmãos Hargreeves.

"Me preparando para abrir o guarda-chuva pela última vez", escreveu o serviço de streaming em uma publicação no Twitter.

A terceira temporada da produção estreou em junho deste ano e desenvolveu os personagens, que tiveram de lidar com o grupo Sparrow Academy. O maior destaque foi a transição de gênero de Viktor, que acompanhou a transição do ator Elliot Page.

Inspiradas nos quadrinhos roteirizados por Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, e ilustrados pelo brasileiro Gabriel Bá, a série acompanha a história de sete irmãos excêntricos, adotados por um bilionário igualmente excêntrico, Reginald Hargreeves.

Reginald treina os superpoderes de cada um, mas o Umbrella Academy acaba se separando. Quando adultos, eles se reencontram e, além de precisarem lidar com problemas pessoais, precisam impedir o fim do mundo diversas vezes.

Ainda não há data para a estreia da quarta temporada de The Umbrella Academy.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais