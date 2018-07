‘The Office’ pode ganhar nova temporada na versão norte-americana

Steve Carell, na foto, interpretou por sete temporadas o personagem principal da série, Michael Scott. Foto: Reprodução de 'The Office' (2009) / NBC

A rede de televisão norte-americana NBC está cogitando um revival da série The Office, disserem fontes ao site TVLine na última segunda-feira, 18. Sucesso conhecido pelo formato de um pseudodocumentário de comédia, a trama retornaria às telas com personagens clássicos, mas também lançaria novos nomes no enredo.

Steve Carell, intérprete de Michael Scott, personagem principal da série nas primeiras sete temporadas, ainda não foi confirmado no elenco do revival. Michael era o gerente regional do escritório (tradução de ‘office’ para o português) de Scranton da companhia Dunder Mifflin.

The Office esteve no ar entre 2005 e 2013, tendo vencido o Emmy de melhor série de comédia em 2006. Em agosto, o chefe de entretenimento da NBC Bob Greenblatt revelou ao site Deadline que tinha feito um convite ao produtor executivo do programa, Greg Daniels, para voltar com a série às telas. De acordo com ele, Daniels não negava um retorno, mas dizia não estar preparado para um revival neste momento.