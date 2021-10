'The Masked Singer': Priscilla Alcântara é a vencedora do programa

A cantora Priscilla Alcântara, vencedora do 'The Masked Singer', na TV Globo Foto: Globo/Kelly Fuzaro

Priscilla Alcântara foi a grande vencedora do The Masked Singer, da TV Globo. A artista se revelou ao tirar a fantasia de unicórnio após semanas de competição.

A ex-apresentadora do Bom Dia e Cia, do SBT, e cantora gospel disputou final com Jéssica Ellen, que ficou fantasiada de gata espelhada, Cris Vianna, vestida de arara, e o 'monstro' Nicolas Prattes.

Em agosto deste ano, Priscilla lançou o EP Tem Dias (Expansão), um trabalho na carreira da música gospel. Lucas Silveira, do Fresno, é o responsável pela transição de carreira da então artista mirim.

"Meu Unicórnio, obrigada. Você me escolheu no momento que eu mais precisava lembrar que música não é só o meu emprego, mas o meu sonho. Campeã do The Masked Singer Br!", comemorou na legenda de um vídeo que publicou nas redes sociais.

A postagem foi comentada por amigos e artistas, como a cantora e atriz Larissa Manoela: "Icônica. Parabéns".

No Instagram, Priscilla Alcântara sempre se recorda da carreira como apresentadora infantil e publica fotos e vídeos da época em que comandava o Bom Dia e Cia, no SBT. A última vez foi para comemorar o Dia das Crianças.

Assista ao vídeo:

Veja como foi a última apresentação da cantora no The Masked Singer e a revelação do unicórnio: