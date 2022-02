'The Masked Singer' dos EUA traz ex-advogado de Trump e jurados deixam o programa em protesto

Rudy Giuliani é ex-advogado de Donald Trump e defendeu teorias falsas nas eleições norte-americanas de 2020. Foto: REUTERS/Leah Millis

A versão estadunidense do programa The Masked Singer foi palco de protesto por parte dos jurados após o político Rudy Giuliani (Rudolph William Giuliani), ex-prefeito de Nova York e ex-advogado de Donald Trump, ser desmascarado. Foi o que a revista online norte-americana Deadline revelou nesta quarta-feira, 2.

Segundo a revista, assim que viram Giuliani, o comediante Ken Jeong e o cantor Robin Thicke deixaram a bancada em protesto. A atriz Jenny McCarthy e a cantora Nicole Scherzinger, que também participam do programa como juradas, permaneceram e interagiram com o convidado.

Rudy Giuliani é uma figura controversa no universo da política estadunidense desde que era prefeito em Nova York entre 1994 e 2001. Recentemente, ele voltou a aparecer nos jornais por ter defendido falsas teorias de fraude eleitoral nas eleições norte-americanas de 2020.

Por fazer declarações "demonstravelmente falsas e enganosas" sobre a vitória de Joe Biden, Giuliani teve a licença de advogado suspensa em junho do ano passado.

No final de janeiro deste ano, ele foi intimado a depor no comitê do Congresso americano por ser acusado de conspiração na invasão no Capitólio no início de 2021.

O Deadline não revelou qual foi a fantasia usada pelo ex-advogado e nem qual música ele havia cantado, mas disse que a 7ª temporada do programa estadunidense é ‘O Bom, O Mau e O Fofinho’.

O programa em que Giuliani aparece ainda não foi ao ar. Segundo a revista, a Fox, emissora responsável pelo The Masked Singer, não comentou o caso.

A atração tem origem sul-coreana e consiste em descobrir qual personalidade, coberta por uma fantasia, está cantando. A segunda temporada da versão brasileira estreou no final de janeiro e vai ao ar aos domingos pela TV Globo.

Veja o vídeo dos jurados da versão estadunidense:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais