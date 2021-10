‘The Masked Singer’: Desmascarada, Mart’nália fala sobre sua participação como Jacaré

Mart'nália é o Jacaré no ‘The Masked Singer Brasil’ Foto: Globo/Kelly Fuzaro

Na noite de terça-feira, 5, o Jacaré foi desmascarado no palco do The Masked Singer Brasil. Debaixo da fantasia estava toda a desenvoltura e animação de Mart’nália, que fez sucesso com o público e os jurados com a escolha das músicas.

“Eu quis cantar coisas que não fossem próximas do meu repertório como cantora para dificultar, porque a brincadeira era aparecer mascarada para o público. Então, fomos pensando em músicas para a gente se divertir no palco”, disse a cantora. “A única que tinha mais a ver comigo foi quando cantei Michael Jackson. Eu também quis fazer uma homenagem ao Ney Matogrosso.”

Agora, os dois menos votados se enfrentam num combate final. Quem começou, para deixar essa escolha cada vez mais difícil para os jurados, foi o Jacaré. Já estou ficando louca só por causa de você, Jack! #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/9oxcXRiiQ6 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) October 6, 2021

A sambista contou que foi um prazer carnavalesco usar a fantasia. “Os figurinistas são maravilhosos! Todas as fantasias são lindas e na minha eles capricharam, e eu devolvi esse presente incorporando o Jacaré. Foi uma experiência muito boa. Eu me senti quase na avenida, como mestre-sala.”

A carismática @martnalia conta pra gente como foi dar a vida ao querido Jacaré, uma grande estrela dessa competição! pic.twitter.com/MbOqNLkaYt — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) October 6, 2021

Mart’nália disse que, por ser mais calada, não teve dificuldade em esconder sua identidade nos bastidores. Já no palco, se divertiu com o jogo de adivinhação. “Foi muito engraçado ver eles chutando nomes que não o meu. Eles me surpreenderam com nomes como Fafá de Belém, Fafy Siqueira... Tantos talentos maneiros, eu achei muito divertido”, concluiu.

Esses foram os palpites dos jurados para a celebridade por trás da máscara do Jacaré. Quem você acha que é? #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/61eEGQYjgT — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) October 6, 2021

The Masked Singer Brasil é apresentado por Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores. O reality musical vai ao ar às terças-feiras na Globo, após Império, e é reprisado no Multishow, às quartas-feiras.