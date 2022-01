'The Masked Singer Brasil': Tatá Werneck e Priscilla Alcântara estarão no programa

A apresentadora Tatá Werneck e a cantora Priscilla Alcântara estarão no 'The Masked Singer Brasil' Foto: Instagram/@tatawerneck/@priscillaalcantara

O programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, estreia nova temporada no próximo dia 23. A cantora Priscilla Alcântara, vencedora da atração em 2021, estará novamente no ar, mas como uma apresentadora dos bastidores do reality show.

O anúncio foi feito pela emissora nesta quarta-feira, 5.

"Eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar à TV como apresentadora. Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida", afirma Priscilla.

No Instagram, a ex-apresentadora do Bom Dia e Cia, do SBT, publicou um vídeo em que fala mais sobre o novo desafio.

Assista ao vídeo:

Tatá Werneck também estará em The Masked Singer Brasil 2022, mas como uma das juradas da atração. "O mistério acabou (não que houvesse esse mistério. Mas podemos fingir que havia? Gostaria que fosse algo tão grande quanto os novos BBBs). Serei a nova jurada do Masked Singer Brasil. Estou muito animada pra trabalhar num programa que amei tanto assistir! E não gostaria que fosse como mascarada devido a rinite. Obrigada a todos pelas milhões de cartas que mandaram pra Globo querendo saber quem seria a nova jurada", brincou na legenda da foto que publicou nas redes sociais.