'The Last of Us': fotos mostram cenários caóticos da série da HBO

Imagem do jogo 'The Last of Us', que se transformará em série na HBO Foto: HBO

A HBO está produzindo uma série adaptada do popular game The Last of Us, da Naughty Dog, e algumas imagens do cenário foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira, 13.

Lançado em junho de 2013 para o PlayStation 3, o jogo ganhou os corações de milhões de pessoas pela história do laço formado entre o quarentão Joel e adolescente Ellie – juntos, eles tentam sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, depois que uma mutação de um fungo passa a infectar as pessoas.

Nas imagens viralizadas da série, dá para ter uma noção do cenário do caos que se criou em The Last of Us. A história está sendo filmada no Canadá, na cidade de Edmonton. Pedro Pascal interpreta Joel, protagonista do game, e Bella Ramsey será Ellie.

Edmonton is providing beautiful images from the universe of The Last of Us on TV. These photos taken by taaaycole from the IG are breathtaking. pic.twitter.com/YuBlekQlWm — The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

Pedro Pascal (Joel) on the set today. @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Nuevas fotos del set de rodaje de The Last of Us en HBO. By thanks-i-hate-it (Reddit).#TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/JLZFdzDfHc — Universo PlayStation (@PlayVerso) October 7, 2021

"Fui ao set hoje [de The Last of Us] em Edmonton e a sensação surreal de estar lá foi incrível." Sith_Reaper28, usuário do reddit.#thelastofus pic.twitter.com/0MOpci3zFf — #️⃣ The Last of Us Brasil (@TheLastOfUsBR) October 9, 2021

Assista ao vídeo: