'The L Word' ganhará continuação 

A série 'The L Word' foi transmitida entre 2004 e 2009 Foto: Reprodução de cartaz 'The L Word'

The L Word, série que saiu do ar em 2009, ganhará uma continuação. Segundo o Deadline, o programa, transmitido pelo canal Showtime, terá três atrizes do elenco original: Jennifer Beals (Bette), Kate Moennig (Shane) e Leisha Hailey (Alice).

A ideia é que as personagens sejam uma ponte entre a trama anterior e a sequência. Outros atores que participaram da série, que foi exibida entre 2004 e 2009, podem apareceu durante a nova temporada.

A história é sobre um grupo de lésbicas que vivem em Hollywood, seus amantes e suas famílias. Ilene Chaiken, criadora da série, será a produtora executiva da sequência. Ainda não há data de lançamento para a nova temporada de The L Word.