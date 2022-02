'The Kardashians' tem primeiro teaser divulgado pela Star+; assista

Série 'The Kardashians' tem primeiro teaser divulgado pelo Star+ Foto: Star+

As Kardashians estão de volta em uma série exclusiva da Star+. O serviço de streaming divulgou o primeiro teaser de The Kardashians, ainda sem data oficial de estreia.

A célebre família Kardashian com os bastidores das histórias de vida de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, que ligam novamente as câmeras para revelar a verdade por trás das manchetes.

Desde a intensa pressão de administrar negócios multimilionários até momentos simples do dia a dia, de brincadeiras entre as irmãs a levar as crianças na escola, a nova série promete prender os telespectadores.

Ben Winston é o produtor executivo ao lado de Emma Conway, Elizabeth Jones e Danielle King, que também atuam como showrunners.

Assista ao vídeo: