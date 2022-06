'The Invitation', terror com Nathalie Emmanuel, ganha trailer; assista

'The Invitation', com Nathalie Emmanuel, ganhou trailer. Foto: Sony Pictures

A Sony Pictures divulgou nesta segunda-feira, 27, o trailer do filme de terror The Invitation. As imagens mostram a atriz Nathalie Emmanuel como protagonista da produção.

A obra conta a história de Evie (papel de Nathalie), uma jovem que, após a morte da sua mãe, faz um teste de DNA e descobre um primo perdido que ela não sabia que existia.

Ela é convidada pelos parentes a participar de um casamento luxuoso e acaba sendo empurrada para um pesadelo de sobrevivência enquanto descobre segredos na história de sua família.

O roteiro é de Blair Butler e a direção é de Jessica M. Thompson. O filme tem estreia prevista nos cinemas para 26 de agosto. Assista ao trailer: