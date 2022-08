‘The Good Doctor’: série médica ganhará produção derivada com advogada portadora de TOC

'The Good Doctor' ganhará spin-off: 'The Good Lawyer' Foto: KG

A série The Good Doctor ganhará uma produção derivada. Para os fãs que adoram acompanhar a história do Doutor Shaun Murphy, o site Deadline divulgou que um spin-off jurídico está sendo desenvolvido: The Good Lawyer. A trama está sendo elaborada pelos menos criadores e produtores executivos da série médica David Shore e Liz Friedman.

A série derivada será apresentada em um episódio piloto crossover em The Good Doctor, o que significa que a nova produção terá sua estreia dentro da série médica. Segundo informações do Deadline, a trama será lançada na sexta temporada da história do Doutor Shaun Murphy.

O enredo será protagonizado por uma mulher, Joni, uma advogada brilhante de vinte e poucos anos que luta contra o Transtorno Obsessivo Compulsivo. Ela trabalha na defesa do Doutor Shaun Murphy, que se encontra em problemas com a justiça. Embora tenha passado sem grandes dificuldades pela faculdade de Direito e no exame da Ordem para poder advogar, os efeitos do TOC em Joni se refletem severamente em sua vida pessoal e profissional.

The Good Lawyer ainda não tem previsão de estreia. The Good Doctor está disponível no Globoplay.