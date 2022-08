'The Flash': 9ª temporada será a última e terá menos episódios

A emissora norte-americana The CW anunciou que a 9ª temporada da série 'The Flash' será a última. Foto: The CW

Depois de oito anos no ar, The Flash vai chegar ao fim. A emissora norte-americana The CW anunciou nesta segunda-feira, 1º, que a nona temporada da série será a última.

Além disso, o último ano do seriado também será o menor até agora, com apenas 13 episódios. De acordo com o The Hollywood Reporter, a conclusão deve ser lançada em 2023, com a produção tendo início em setembro.

"Nove temporadas! Nove anos salvando Central City enquanto levamos o público em uma jornada emocional cheia de coração, humor e espetáculo. E agora Barry Allen chegou ao portão de largada para sua última corrida”, disse o produtor executivo Eric Wallace em um comunicado.

Entre o elenco original, Candice Patton (Iris West) e Danielle Panabaker (Caitlin Snow) retornam para a nona temporada, além de, claro, Grant Gustin, que interpreta o protagonista. Jesse L. Martin (Detetive West), que já havia anunciado a saída do elenco regular, deve aparecer em poucos episódios.

The Flash foi lançada em 2014, quando a The CW investia em adaptações dos quadrinhos da DC Comics. A série teve crossovers com outras produções da emissora, como Arrow e Supergirl. No Brasil, o seriado vai ao ar pelo Warner Channel e tem as sete primeiras temporadas disponíveis na Netflix.

*Estagiária ob supervisão de Charlise Morais