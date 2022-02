‘The First Lady’: Viola Davis aparece como Michelle Obama em trailer; assista

A atriz Viola Davis e Michelle Obama. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/ REUTERS/Yen Duong

O canal Showtime lançou o primeiro trailer da minissérie The First Lady. Com a produção, Viola Davis adiciona mais uma superprodução em sua carreira já repleta de personagens importantes. Dessa vez, a atriz dará vida à Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

Com um elenco repleto de grandes nomes do cinema norte-americano, a série contará a vida de três primeiras-damas influentes.

Enquanto Viola Davis aparece como Michelle Obama, Gillian Anderson viverá Eleanor Roosevelt e Michelle Pfeiffer interpretará Betty Ford.

A atriz e vencedora do Oscar, Viola, compartilhou o trailer em suas redes sociais e comentou: "interpretar a extraordinária @MichelleObama não foi uma tarefa fácil, mas uma honra para a vida toda".

Além das três atrizes de renome, o produção ainda tem a participação de nomes como Dakota Fanning, Aaron Ekhart e O. T. Fagbenle. A estreia está marcada para o dia 17 de abril nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Assista ao trailer: