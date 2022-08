'The First Lady': Série com Viola Davis como Michelle Obama é cancelada

'The First Lady' trouxe um elenco de peso, mas não agradou à crítica especializada. Foto: Paramount+

A série The First Lady, que retrata a vida de primeiras damas importantes dos Estados Unidos, não terá uma segunda temporada. Conforme informações da revista norte-americana Deadline, a rede Showtime, responsável pela produção, optou por cancelar a série.

No Brasil, The First Lady estreou no dia 18 de abril na plataforma do Paramount+ e trouxe um elenco de peso com nomes como Viola Davis interpretando Michelle Obama, Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt e Michelle Pfeiffer como Betty Ford.

Nos papéis masculinos, O. T. Fagbenle, Aaron Eckhart e Kiefer Sutherland interpretam Barack Obama, Gerald Ford e Franklin Roosevelt, respectivamente.

Porém, a produção não agradou à crítica especializada e recebeu uma avaliação de 41% no Rotten Tomatoes, o que a fez ser considerada um "tomate podre" conforme as classificações do site.

Assista ao trailer de The First Lady:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais