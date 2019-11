'The Crown': veja a comparação dos atores da 3ª temporada com os personagens na vida real

Terceira temporada traz novos nomes para o elenco em meio ao envelhecimento dos personagens Foto: Netflix

A série The Crown, uma das produções originais da Netflix, chega ao seu terceiro ano com uma grande e ousada alteração: praticamente todo o elenco foi substituído.

The Crown retrata a vida e as polêmicas da família real britânica durante os anos do reinado de Elizabeth II, que ainda está no poder e é a monarca que há mais tempo ocupa o trono do Reino Unido. Elizabeth tornou-se rainha em 1953, após a morte do pai. Nesta quarta, 20, Elizabeth II também alcançou outro marco: o casamento mais longo da coroa britânica. A rainha e príncipe Philip estão casados há 72 anos. Eles se casaram em 1947, seis anos antes dela ser coroada rainha da Inglaterra com apenas 27 anos.

Como a série apresenta esse forte teor histórico, com o passar dos anos seria natural ocorrer um envelhecimento dos personagens. Diante disso, a Netflix acabou trocando o elenco da produção na terceira temporada, que abordará o reinado de Elizabeth nas décadas de 1960 e 1970.

Saem, por exemplo, a atriz Claire Foy, que interpretou a monarca, Matt Smith, que viveu seu marido, o príncipe Philip e Vanessa Kirby, intérprete da irmã da rainha, a princesa Margaret. O novo elenco permanecerá, assim como o antigo, por duas temporadas, e então novas alterações irão ocorrer.

Confira os novos integrantes do elenco e a comparação com seus personagens na vida real:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais