‘The Crown’: série aposta em atores novatos para interpretar William e Kate

O príncipe Willian e Kate Middleton Foto: Instagram@dukeandduchessofcambridge

A sexta temporada de The Crown ainda não iniciou, mas a produção já está a todo vapor. Segundo informações do site Deadline os atores indicados para interpretar William e Kate já foram escolhidos. A Netflix mostrará o príncipe como adolescente e jovem adulto. Com isso, dois atores interpretarão o monarca no papel.

Rufus Kampa e Ed McVey foram os nomes escolhidos. Em início de carreira, ambos são estreantes na TV e também nunca fizeram trabalhos no cinema. Rufus Kampa interpretará o filho de Diana na ocasião em que a Princesa de Gales morreu, época conturbada da vida do jovem. Já McVey dará vida ao William mais velho, em cenas no serviço militar, na faculdade e conhecendo a futura mulher, Kate Middleton.

Quem dará vida à duquesa de Cambridge será uma outra atriz estreante: Meg Bellamy, que também não tem trabalhos na TV nem no cinema. Os três atores têm experiência no teatro britânico e foram escolhidos após testes de elenco pela produção de The Crown.

Os atores estreantes Rufus Kampa, Ed McVey e Meg Bellamy estarão no elenco de 'The Crown', na sexta temporada Foto: Instagram/@netflixologue

A quinta temporada da produção chega à Netflix em novembro desse ano e terá no elenco Elizabeth Debicki (princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret) e Jonathan Pryce (príncipe Philip).

Já a sexta temporada, que será a última da série, ainda não tem data de estreia definida pelo streaming.