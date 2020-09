‘The Crown’: novas imagens mostram princesa Diana e Margaret Thatcher

Emma Corrin viverá a princesa Diana, antes do casamento com o príncipe Philip, em 'The Crown' Foto: Netflix / Reprodução

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 29, novas imagens da nova temporada de The Crown, mostrando mais detalhes de dois novos personagens: a princesa Diana e a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. As duas serão introduzidas na quarta temporada da série, que estreia em 15 de novembro.

Nas imagens, é possível ver a atriz Gillian Anderson interpretando Thatcher, que governou o Reino Unido entre 1979 e 1990 e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, e Emma Corrin como a Lady Di. A nova temporada mostrará a versão jovem de Diana, quando ela conheceu o futuro marido, o príncipe Charles.

Além delas, as fotos também mostram alguns integrantes do elenco da terceira temporada, que continuarão em seus papéis. Olivia Colman e Tobias Menzies seguem como a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. Erin Doherty e Josh O'Connor continuam interpretando a princesa Anne e o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico.

E por falar em patroa… As fotos da 4ª temporada de The Crown chegaram na minha mesa e temos Emma Corrin como Princesa Diana e Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Chega dia 15 de novembro no meu site. pic.twitter.com/4yoOv2ENhf — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 29, 2020

A quarta temporada será a última com o elenco atual, que já havia sido inteiramente renovado depois da segunda temporada. The Crown ainda terá uma quinta e uma sexta temporada, que mostrarão algumas polêmicas mais recentes envolvendo a família real britânica. Imelda Staunton, a Dolores Umbridge de Harry Potter, interpretará a última versão de Elizabeth II na produção.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais