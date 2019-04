'The Crown' define atriz que fará princesa Diana em nova temporada

Emma Corrin foi escolhida para interpretar princesa Diana na série 'The Crown'. Foto: AP Photo | Faye Thomas/Netflix via AP

A série da Netflix The Crown finalmente escolheu quem vai interpretar a princesa Diana em nova temporada da série.

Emma Corrin, uma atriz ainda pouco conhecida, fez uma pequena participação na série Grantchester e este ano estreará como protagonista na série Pennyworth e está no elenco do filme Misbehaviour.

Em uma mudança, a Netflix vai introduzir a personagem de Diana na quarta temporada, não na terceira como se havia previsto.

"Emma é um talento brilhante que imediatamente nos cativou quando ela veio para o papel de Diana Spencer. Além de ter a inocência e a beleza de uma jovem Diana, ela também tem, em abundância, o alcance e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária, que passou de adolescente anônima para se tornar a mulher mais icônica de sua geração", disse o criador de The Crown, Peter Morgan, em um comunicado.

No Instagram, em que a primeira publicação é de seis dias atrás, Emma comemorou o novo trabalho. "Muito feliz, acima da lua e incrivelmente honrada", escreveu ao publicar uma foto e uma frase dela sobre a série.

"Eu fiquei colada à série e pensar que agora estou me unindo a essa incrível e talentosa família de atores é surreal. A princesa Diana era um ícone e seu efeito no mundo continua profundo e inspirador. Explorá-la por meio da escrita de Peter Morgan é a oportunidade mais excepcional e vou me esforçar para fazer justiça a ela", declarou a atriz.