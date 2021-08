'The Crown': Confira as primeiras imagens de Charles e Diana na 5ª temporada

Elizabeth Debicki e Dominic West como a Princesa Diana e o Príncipe Charles em 'The Crown' Foto: Netflix

A Netflix divulgou as primeiras imagens da nova temporada de The Crown nesta terça-feira, 17. Os novos episódios da série de sucesso da plataforma ainda não tem data de estreia definida.

Nas fotos são exibidos os personagens Príncipe Charles e a Princesa Diana. Eles serão interpretados pelos atores Dominic West e Elizabeth Debicki.

Eles vão estar na quinta e na sexta temporada, que irá retratar o casamento de Diana com o príncipe e a morte dela em um acidente de carro. Anteriormente, versões mais jovens dos protagonistas foram vividos pelo ingleses Josh O’Connor e Emma Corrin.

No papel da rainha Elizabeth, Olivia Colman dará lugar a Imelda Staunton. Jonathan Pryce e Leslie Manville substituirão respectivamente Tobias Menzies e Helena Bonham Carter como príncipe Philip e princesa Margaret.

Criada por Peter Morgan, The Crown acompanha o reinado de Elizabeth ao longo do tempo. Em 2020, a quarta temporada fez a atração ser a mais vista entre todas as produções nos serviços de streaming dos Estados Unidos.