'The Circle': Netflix anuncia nova temporada para maio

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 6, que o reality show The Circle voltará para a quarta temporada. Os primeiros quatro episódios serão lançados em 4 de maio e uma nova leva será liberada a cada semana até a final, que ficará disponível em 25 de maio.

Sucesso na plataforma, o programa coloca os participantes em diferentes apartamentos dentro do mesmo prédio, mas eles só podem interagir de forma virtual, através de uma plataforma chamada Circle.

Os confinados podem escolher se querem se apresentar no mundo virtual como eles mesmos ou criando um personagem. Durante o jogo, eles devem classificar uns aos outros, tornando-se "influenciadores" ou "bloqueados". Após algumas eliminações, vence o participante que for eleito, pelos próprios colegas, o mais popular.

The Circle fez sua estreia na Netflix em 2020, mesmo ano em que a versão brasileira do reality foi lançada. No País, o programa foi comandado por Giovanna Ewbank e premiou 300 mil reais à vencedora, Marina Gregory.

