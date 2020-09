'The Chef': Band anuncia estreia do novo programa de Edu Guedes

Edu Guedes e sua filha, Maria Eduarda, em gravação do 'The Chef' na Band Foto: Kelly Fuzaro / Band / Divulgação

A Band anunciou que o novo programa diário de Edu Guedes, o The Chef, estreia na próxima segunda-feira, 21. O apresentador se desligou recentemente da RedeTV!, onde vinha trabalhando nos últimos anos.

"Vai ter de tudo: comidas simples, diferentes e também aquelas que as pessoas sempre pedem. Vou tentar trazer a realidade para as nossas manhãs, com cardápios que os telespectadores realmente preparam em casa", explicou o cozinheiro.

Também participarão do The Chef o repórter Lucas Salles, ex-CQC e ex-Power Couple Brasil, e Maria Eduarda, filha de Edu Guedes que tem apenas 11 anos. "A ideia é mostrar que os pais podem estar junto com seus filhos na hora de cozinhar", afirmou.

O The Chef será exibido de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, na Band.