'The Boys': Veja resumo das primeiras temporadas e novidades para a 3ª

Atenção: este texto contém spoiler

A 3ª temporada de The Boys estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 3. Com intervalo de quase dois anos desde os últimos episódios lançados, pode ser que você não se lembre do que já ocorreu na série. Então, este resumo vai te ajudar a recapitular a trama.

A história inicialmente gira em torno de Hughie Campbell, um rapaz que trabalha consertando equipamentos eletrônicos e acaba presenciando a sua namorada, Robin, sendo morta pelo super-herói A-train (Trem-Bala), que, com sua super velocidade, acaba atingindo ela e a desintegrando.

Para fazer com que Hughie ficasse em silêncio sobre a morte de Robin e não manchar a reputação do herói, o advogado da Vought-American, empresa que representa o grupo Os Sete do qual A-train faz parte, oferece uma quantia de 45 mil dólares.

O jovem, que era fã do grupo de heróis, fica extremamente decepcionado e pede um tempo para pensar. Logo depois, ele é abordado por Billy Butche, que lidera um grupo que tem como missão tirar os heróis do poder sob a justificativa de que eles já causaram muitas mortes.

Em paralelo, a 1ª temporada também traz a história de Annie January, a heroína Estelar, que faz uma seleção para integrar Os Sete e consegue a vaga. O que para ela parecia ser um sonho se tornou um pesadelo. Assim que entrou na equipe, ela foi assediada pelo herói Profundo.

Annie e Hughie acabam se conhecendo e se aproximando, mas essa relação não é aprovada por Billy.

Já junto com o grupo The Boys, Hughie fica encarregado de colocar uma escuta na sede dos heróis, mas Translúcido, que consegue ficar invisível, vê tudo e segue o jovem até o seu local de trabalho.

Contudo, o grupo liderado por Butcher consegue capturar o herói para interrogá-lo. Como Translúcido tem a pele impenetrável, eles inserem uma bomba pelo seu ânus e Hughie acaba acionando o detonador.

A equipe consegue espionar a namorada de A-Train e descobre que o herói é viciado em uma substância chamada Composto V, que é uma espécie de esteróide para heróis.

Nas investigações sobre a substância, eles acham Kimiko, uma mulher muda que havia sido sequestrada para ser cobaia. Além disso, eles descobrem que o Composto V estava sendo traficado para hospitais para a criação de bebês com superpoderes e também em experimentos com super-terroristas.

Homelander, o Capitão Pátria, revela para Os Sete a identidade dos integrantes do The Boys e acusa Estelar de conspiração, mas a heroína é defendida por Rainha Maeve.

Na temporada, também é relevado o motivo que levou Billy a querer se vingar dos heróis. A sua esposa, Becca Butcher, foi estuprada por Homelander e engravidou. Ambos acreditavam que ela estava morta.

Para tentar atingir Homelander, Billy sequestra Madelyn Stillwell, com quem o herói tinha um relacionamento. No entanto, o Capitão Pátria mata Madelyn para não ter nenhum ponto fraco.

O herói, que já havia descoberto que tanto Becca quanto o filho, Ryan, estavam vivos, leva Billy para o encontro deles.

2ª temporada

Na sequência, os membros do The Boys estão sendo procurados e, para eles, Billy está desaparecido. Além disso, chega um super-terrorista na cidade.

Com a cidade ameaçada, a Vought-American pressiona o governo para a inclusão do grupo Os Sete no exército. Com a morte de Translúcido, Os Sete ganham uma nove heroína: a Stormfront (Tempesta).

Ela chega causando discórdia na equipe com discursos contrários a Vought. Com isso, ela ganha popularidade, enquanto Homelander começa a perder.

Billy reaparece. E o Capitão Pátria começa a tentar se aproximar de seu filho com Becca e força o menino a aprender a usar seus poderes.

É relevado que o super-terrorista é irmão de Kimiko e se chama Kinji. Como forma de tentar ter mais informações sobre Becca, Billy resolve fazer um acordo para entregá-lo a Vought.

A equipe chega ao local, e Os Sete estão lá. Em meio a uma perseguição, Stormfront mata Kinji e vários inocentes.

Quando o The Boys resolve investigar a vida de Tempesta, a equipe descobre que ela se chama Liberty (Liberdade) e, na década de 1970, matou um homem negro por preconceito e é nazista.

Billy tenta resgatar sua esposa, Becca, mas ela não consegue deixar o seu filho para trás. Já Estelar, decide integrar a equipe do The Boys. Juntos, eles vão até um hospital psiquiátrico em busca de respostas sobre o Composto V e descobrem que Lamparina, que já foi de Os Sete, está vivo.

Lamparina revela que o plano da Vought é estabilizar a substância para que ela possa ser usada em qualquer ser humano adulto.

Em outro momento, Becca escapa de onde estava presa e pede ajuda para resgatar Ryan, que foi capturado por Homelander e Stormfront.

A equipe consegue resgatar o menino. Logo após, Kimiki, Meave e Estelar se juntam para bater em Tempesta em uma das cenas mais memoráveis da temporada.

Stormfront consegue escapar e ataca Becca em uma floresta. Ryan fica desesperado e acaba, sem querer, matando a sua própria mãe com seus poderes.

Depois da morte de Becca, o The Boys se separa. Hughie arruma um emprego na campanha de uma senadora, que também tem superpoderes e foi responsável por explodir a cabeça de algumas pessoas ao longo da temporada.

A Prime Video também compilou resumos das duas temporadas em um vídeo de cinco minutos. Assista:

3ª temporada

Nesta sexta-feira, 3, a Prime Video libera os três primeiros episódios da 3ª temporada. E, na sequência, será lançado um novo episódio por semana.

Os atores presentes nas temporadas anteriores estão na nova. O elenco também ganhou um reforço de peso com a chegada de Jensen Ackles, o Dean Winchester de Supernatural, que interpretará Soldier Boy.

No trailer da nova temporada, é possível ver que Billy terá acesso a uma substância que o permite ter superpoderes por 24 horas. Assista: