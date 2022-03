'The Boys': Karl Urban confirma gravações da 4ª temporada neste ano

Karl Urban revela que estará filmando cenas para 'The Boys' até o quarto trimestre deste ano. Foto: Mike Blake/Reuters

A 3ª temporada de The Boys nem chegou ao catalógo da Amazon Prime Video, mas o ator Karl Urban revelou que estará gravando cenas de uma nova temporada ainda em 2022.

"Vou filmar The Boys até o final do ano", disse ele à revista Variety. No entanto, ainda não há confirmação oficial para a produção e lançamento de novos capítulos do seriado.

Os três primeiros episódios da 3ª temporada estarão disponíveis no streaming no dia 3 de junho. Em seguida, será lançado um episódio a cada sexta-feira até o dia 8 de julho.