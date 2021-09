‘The Boys’: Amazon anuncia que série vai ganhar um spin-off universitário

Personagens da segunda tempora de 'The Boys' Foto: Amazon Prime Video / Divulgação

A Amazon Prime Video confirmou que a série de sucesso The Boys irá ganhar um spin-off. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Deadline nesta segunda-feira, 27.

Produzido pela Sony Pictures Television, os episódios vão ser ambientados em uma faculdade de heróis. A novidade ainda não tem data de estreia e nem título oficial.

Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty e Maddie Phillips, irão interpretar os jovens super-heróis na única faculdade exclusivamente feita para eles, que é dirigida pela Vought International.

Michele Fazeka e Tara Butters foram escaladas como produtoras da série. "Nosso spin-off existirá no Universo Cinematográfico de Vought, mas terá um tom e estilo próprios", disse o produtor executivo e showrunner dos The Boys, Erick Kripke.

"É a nossa opinião sobre um programa universitário, com um conjunto de jovens supers fascinantes, complicados e às vezes mortais", continuou.

The Boys recebeu uma indicação ao Emmy de melhor série de drama este ano. Recentemente, a produção da 3ª temporada se encerrou, no entanto, ainda não há data de estreia da sequência no Amazon Prime Video.