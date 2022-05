'The Boys': 3ª temporada ganha trailer oficial; assista

Cartaz oficial da terceira temporada da série 'The Boys', do Amazon Prime Video. O trailer da série foi divulgado nesta segunda-feira, 16 de maio. Foto: Prime Video

O Prime Video liberou nesta segunda-feira, 16, o trailer oficial da terceira temporada de The Boys. A prévia destaca Capitão Pátria (Anthony Starr), que parece cada vez mais perto de perder o controle

Além disso, vemos Hughie (Jack Quaid) na sua nova posição de liderança, enquanto Billy Butcher (Karl Urban) tenta manter uma postura mais calma. No final, também é possível ver o novo integrante do elenco, Jensen Ackles, no papel de Soldier Boy.

Os três primeiros episódios da nova leva chegam à plataforma de streaming no dia 3 de junho, enquanto as próximas partes serão lançadas uma a uma nas semanas seguintes.

The Boys é baseada nas HQs de Garth Ennis e Darick Robertson. A nova temporada da série promete ser tão frenética e violenta quanto as duas primeiras, que conquistaram seis indicações ao Emmy Awards.

Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais