'The Blacklist': 8ª temporada chega ao catálogo da Netflix

Em 'The Blacklist, James Spader vive o criminoso Raymond Reddington e Megan Boone vive a agente do FBI, Elizabeth Keen. Foto: Netflix

Nesta quarta-feira, 1º de junho, a oitava temporada de The Blacklist chegou ao catálogo da Netflix. A produção protagonizada por James Spader no papel do criminoso internacional Raymond Reddington estreou em 2013 e teve a 10ª temporada confirmada em fevereiro deste ano.

Esta é a última temporada que a atriz Megan Boone aparece como uma das protagonistas da série, a agente do FBI, Elizabeth Keen.

Além dela, outros dois integrantes do elenco anunciaram a saída da série original da NBC após a nona temporada. Amir Arison e Laura Sohn, intérpretes dos agentes Aram Mojtabai e Alina Park decidiram deixar a produção por motivos pessoais.

Amir integra o elenco de The Blacklist desde a primeira temporada, enquanto Laura entrou na 7ª. Assim, além de James Spader, a produção ainda conta com os artistas Hisham Tawfiq, Harry Lennix, Valarie Pettiford, Diego Klattenhoff e Genson Blimline.

Veja o trailer: