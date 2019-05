'The Big Bang Theory': Fãs podem assistir à final antes da estreia; saiba como

'The Big Bang Theory' completou 12 temporadas, com 279 episódios. Foto: Michael Yarish/Warner Bros. Entertainment

Ansiosos para assistir ao episódio de encerramento de The Big Bang Theory? A final da série nerd vai ao ar no Brasil, oficialmente, em 2 de junho, mas é possível assisti-la um dia antes e ainda com experiência temática completa.

A Warner Channel vai comemorar o sucesso da produção com um evento inédito e exclusivo no dia 1º de junho no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo, das 15h às 20h30. É preciso ter, no mínimo, 12 anos, desde que acompanhado por um responsável maior de idade, para entrar no local.

Na ocasião, os convidados poderão assistir em primeira mão ao episódio final da 12ª temporada da série antes de sua estreia oficial brasileira, que será veiculada pelo canal no dia seguinte às 22h. Outra surpresa é que todos poderão concorrer a uma viagem para o Alasca, com direito a três acompanhantes.

Para participar do The Big Bang Theory Forever, é necessário se inscrever gratuitamente no site www.tbbtforever.com.br, que teve acesso liberado a partir desta quarta-feira, 22. Após a inscrição, estará garantida uma imersão no universo da série.

No evento, haverá outras ações para aproveitar, como o Hora da Foto, que contará com o 'Sofá do Sheldon Cooper', a 'Porta da Penny' e a 'Piscina de Bolinhas' como cenário para vários cliques.

Para quem gosta de desafios, haverá uma competição em que serão escolhidos os melhores cosplays dos personagens da série e heróis DC. Uma 'Batalha dos Fãs' vai testar os conhecimentos sobre o mundo The Big Bang Theory.

A fim de relembrar os sabores da série, cinco foodtrucks venderão os pratos inspirados no cardápio e rotina de Sheldon: comida tailandesa (segunda), hambúrguer (terça), sopa de creme de tomate (quarta), dia de pizza (quinta) e yakissoba chinês (sexta). Para completa, uma loja da DC Comics venderá produtos oficiais da série e da marca

Viagem ao Alasca

Para concorrer à viagem, cada convidado deverá preencher um cupom na entrada do evento. O vencedor será sorteado após a exibição do último episódio e precisará estar presente no local para confirmar a premiação; caso contrário, o resultado não poderá ser confirmado e o sorteio será refeito.

Quem vencer irá conhecer, ao lado de três amigos, a aurora boreal, fenômeno que ocorre no hemisfério norte e pode ser visto no outono, nos meses de outubro e novembro. O espetáculo natural de luzes coloridas e brilhantes pode ser visto a olho nu no final da tarde e à noite. A idade mínima para fazer a viagem é 16 anos e acompanhado por um responsável maior de idade.

Serviço

The Big Bang Theory Forever

Quando: 1º de junho de 2019 (sábado)

Horário: das 15h às 20h30

Onde: Pro Magno – Centro de Eventos (Av. Profª Ida Kolb, 513 – Casa Verde – São Paulo)

Preço: gratuito mediante inscrição no site www.tbbtforever.com.br