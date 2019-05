'The Big Bang Theory': Elenco se emociona na gravação do episódio final

Elenco de 'The Big Bang Theory', em janeiro de 2019, na premiação do Critics' Choice Awards, na Califórnia. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Abraços e lágrimas marcaram a gravação do episódio final de The Big Bang Theory nesta terça-feira, 30. Nas redes sociais, atrizes e atores da série publicaram suas despedidas.

Nos Estados Unidos, o último episódio vai ao ar em 16 de maio. No Brasil, a Warner Channel transmite o grande final em 2 de junho.

"Esse show tocou tantos corações", disse Kaley Cuoco, emocionada, aos fãs que lotaram um estúdio da Warner Bros. A atriz, que interpreta Penny, compartilhou um comentário feito pelo criador da série, Chuck Lorre, em uma leitura do roteiro final: "The Big Bang Theory vai viver em nossos corações para sempre".

Johnny Galecki, que interpreta Leonard Hofstadter, marido de Penny, agradeceu ao público e classificou as 12 temporadas da série como "um sonho tornado realidade para todos nós".

Malerie Shakter, de Oakland, na Califórnia, disse que se inspirou nas poderosas personagens femininas retratadas na sitcom. Ela esperou na fila por 14 horas para conseguir um lugar no set e acompanhar a gravação do episódio de número 279. "Eu faria tudo de novo", disse.

Jim Parsons, que interpreta o gênio Sheldon Cooper, contou com a presença de um fã importante: sua mãe, Judy Parsons. O ator, quatro vezes vencedor do Emmy pelo papel, parecia relaxado e até fez alguns movimentos de dança entre as cenas.

No Instagram, Parsons publicou uma foto da porta do apartamento 4A para se despedir. "Obrigado, apartamento 4A, por ser uma casa para tantos sonhos que se tornaram realidade, por tantas amizades feitas", escreveu. "É difícil encontrar palavras para expressar a profunda experiência que isso tem sido", completou.

Confira as publicações dos atores de The Big Bang Theory sobre o fim da série:

Com informações da AP