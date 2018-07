Thalita Rebouças visita filmagens de 'Gaby Estrella'

Foto: Divulgação

As escritoras Thalita Rebouças e Paula Pimenta visitaram o set de filmagem de Gaby Estrella, filme que será um spin-off da série.

As duas tiveram uma recepção bastante calorosa por parte do elenco. O encontro ocorreu por conta do fato de a produtora do filme também ter planos de fazer longas baseados nas obras das escritoras.

Gaby Estrella é uma novelinha infantil produzida no Brasil, e exibida no canal Gloob, que segue os moldes de produções que fizeram bastante sucesso, como Hannah Montana, relatando a história de uma garota que faz sucesso no mundo da música. O diferencial é justamente o fato de ela ser uma cantora sertaneja, estilo típico do nosso país.