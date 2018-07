Thalita Rebouças é entrevistada por Adriane Galisteu

Foto: Reprodução

A jornalista e escritora Thalita Rebouças será a entrevistada do Face a Face, programa apresentado por Adriane Galisteu desta terça, 25.

Entre os temas do bate-papo, o universo que envolve adolescentes e bullying, temática central de seu último lançamento, Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (Um Pouco) Dramática.

Ela também falou a respeito da expectativa em ver seu livro Fala Sério, Mãe nas telas de cinema no ano que vem, e sobre como vem lidando com o fim de seu casamento de 18 anos com o escritor Carlos Luz: "Escrever para mim se tornou uma terapia".

O Face a Face vai ao ar nesta terça, 25, às 22h na BandNews.