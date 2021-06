Thalia comemora volta de 'Maria do Bairro' e 'Marimar', no Globoplay

A cantora mexicana Thalia, protagonistas das novelas 'Maria do Bairro', 'Marimar' e 'Maria Mercedes' Foto: Intagram/@thalia/SBT

Das novelas mexicanas que foram apresentadas no SBT nos anos 1990, Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar foram as de maior sucesso, sem dúvida. As três contavam a história de uma menina pobre e sem instrução, que é humilhada por pessoas da elite, mas acaba se apaixonando por um rapaz de família rica.

Neste domingo, 13, a protagonista, Thalia, comemorou a volta dos dramas no Brasil. Todas as novelas da cantora estarão disponíveis no Globoplay.

A mexicana usou as redes sociais para celebrar o retorno para os telespectadores brasileiros. "Que emoção enorme que me dá isso! De volta ao meu amado Brasil com as minhas Marias", escreveu a artista no Twitter ao repostar a informação que foi dada por uma conta de fã clube dela.

Os internautas foram surpreendidos com a resposta do perfil oficial do Globoplay na rede social: "Ai, mi corazón! Bienveida", diz a publicação, com emojis de coração.

Os fãs não perderam tempo e logo comentaram: "Sempre desconfiei que a Globo amava esse lado do SBT (risos). Bom para os fãs de Thalia", escreveu um seguidor. "Muito obrigada por existir e por fazer minha infância e adolescência muito felizes. Continuo seguindo seu trabalho e o Brasil te ama, rainha", comentou outra fã.

