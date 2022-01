Thais Fersoza apresentará 'The Voice+' após 7 anos longe da TV

A atriz Thais Fersoza será a nova apresentadora do 'The Voice+' Foto: Instagram/@tatafersoza

Thais Fersoza será apresentadora do The Voice+, reality show musical da TV Globo com candidatos a cantor com mais de 60 anos de idade. Ela estava desde 2015 longe da televisão.

A atriz comemorou a novidade nas redes sociais nesta quinta-feira, 6.

"Agora estarei de volta em 30 de janeiro no 'The Voice Brasil' para apresentar o 'Voice+', com meu amigo André Marques! Tava ansiosa pra compartilhar essa novidade! Quero todos junto comigo, hein? Pra vocês que pediram tanto minha volta pra TV… voltei! Vai ser emocionante! Quem ai curtiu a novidade? Tô feliz demais!", disse Thais Fersoza no Instagram.

A atriz, que é casada com o cantor Michel Teló, um dos jurados do The Voice Brasil, e irá comandar o programa ao lado de André Marques. O reality show vai ao ar no dia 30 de janeiro.

Assista ao vídeo: