'Terror no Estúdio 666': filme do Foo Fighters ganha data de estreia no Brasil

Os cinemas brasileiros ganharão sessões especiais do filme nos dias 19 e 20 de março. Foto: Sony Pictures

O filme Terror do Estúdio 666, estrelado pela banda Foo Fighters, ganhou duas sessões especiais no cinema brasileiro. Nesta sexta-feira, 25, a Sony Pictures confirmou que a exibição está marcada para os dias 19 e 20 de março.

O longa de terror é inspirado em uma história escrita pelo próprio vocalista do grupo, Dave Grohl. Dirigido por BJ McDonnell, o filme acompanha o Foo Fighters na preparação de seu 10º álbum, o Medicine Midnight. Os músicos se mudam para uma mansão que possui um passado assustador e forças sobrenaturais ameaçam o futuro da banda.

O lançamento de Terror no Estúdio 666 antecede a vinda do Foo Fighters ao Brasil, onde se apresentarão no Lollapalooza, no dia 27 de março.

Confira o trailer: